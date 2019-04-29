Продление молодости - это не лечение старости

Относительно новое направление в медицине - гериатрия, которая занимается проблемами старения населения и заболеваниями, связанными с возрастом. Хоть старение - процесс вполне естественный, но некоторые называют его болезнью. Как отметила заместитель министра здравоохранения Тульской области, старость можно и необходимо лечить.



В настоящее время в медицинских учебных заведениях готовят специалистов гериатров. Помимо этого в Тульской области создаётся гериатрический центр, где будет осуществляться лечение возраст ассоциированных заболеваний, чтобы пожилые люди жили активной и счастливой жизнью. Но нельзя путать продление молодости с лечением старости - врачи могут лишь отсрочить необратимые процессы, связанные с ухудшением когнитивных способностей, работы сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, но вылечить старость невозможно.



В созданном центре с пожилыми людьми будут работать психологи, специалисты по физической культуре, реабилитологи. Финансовую поддержку развитию данного направления медики получили от правительства региона.



В данный момент производятся ремонт и реконструкция стационарных учреждений, в которых проживают пожилые люди. Меняется облик зданий, внедряются новые технологии. Разработаны современные санитарные требования.



Одной из проблем проекта является идеологическая составляющая. Персонал готовят так, чтобы отсутствовало понимание «безнадежного состояния человека». Даже в самых тяжёлых случаях медики должен прикладывать максимальные усилия для помощи пожилому человеку. Но самая большая проблема в гериатрии в том, что если продолжительность жизни можно увеличить хоть до 100 лет, то здоровье мозга пока не поддаётся продлению. А задача гериатрии добиться активного долголетия.



