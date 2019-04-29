Роспотребнадзор: «Конкорд» не был оштрафован за качество поставляемой продукции

У столичного Роспотребнадзора не было никаких претензий к компании «Конкорд» по поводу качества продукции. Об этом рассказала глава управления надзорного ведомства по Москве Елена Андреева.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» она прояснила ситуацию со вспышкой кишечного заболевания, произошедшей в конце прошлого года в нескольких школах и детсадах столицы. По одной из первых версий, причиной дизентерии могла стать некачественная продукция, поставленная компанией «Конкорд». В качестве доказательства сторонники этой версии приводили штрафы, выписанные предприятию надзорной службой.

По словам Андреевой, к комбинату питания бизнесмена Евгения Пригожина на самом деле были применены санкции. Однако это были штрафы за несущественные нарушения по технической части, не имеющие никакого отношения к заболеванию московских детей. «Они штрафуются у нас на разные суммы, они штрафуются по статьям Кодекса. Но я сразу хочу сказать, что те нарушения, которые мы у них выявили – это были нарушения, которые были выявлены опосредовано. Напрямую эти нарушения на ту вспышку, которая произошла, не влияли», – заявила глава Роспотребнадзора.

Так, сотрудники ведомства обнаружили нарушения, связанные с функционированием вентиляции. Штрафы были оперативно оплачены, а недочеты устранены.

Напомним, виновником массового заболевания оказался творог производства «ЧаплыгинМолоко». В продукции липецкого молокозавода были обнаружены бактерии, вызывающие заболевание.. После инцидента «Конкорд» прекратил сотрудничество с данным производителем.