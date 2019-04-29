ТОП-10 правил для устранения соперника

Весна - бесспорно, пора любви. Начало новой жизни в природе, и часто - новых взаимоотношений между людьми в социуме. Но что если ее новые отношения строятся, разрушая прежние - ваши с ней?

Если ваша вторая половинка внезапно охладела к вам и вот-вот окажется в руках соперника, первое, что приходит на ум - прямое физическое воздействие на вашего оппонента. Проще говоря, драка.

Однако, согласитесь, вполне вероятно, что таким способом вы добьетесь прямо противоположного эффекта, и поверженный "враг" станет, напротив, более привлекателен для нее. Так что же делать?...