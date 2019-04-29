Скандал с посольством России в Кувейте, дипломаты попались на подпольной продаже алкоголя

Скандал в посольстве России в Кувейте. Но на сей раз он никак не связан с международной политикой, все дело в банальной жажде наживы российских дипломатов. Силовики считают, что абсолютно весь персонал посольства вовлечён в подпольный бизнес. Они занимались продажей спиртных напитков на территории государства, где это строжайше запрещено законом.

В Кувейте алкоголь под запретом, а за его распространение грозит смертная казнь. Именно потому рискованный бизнес настолько прибыльный, к тому же посольским работникам как иностранным гражданам положено определенное количество спиртного в месяц, опять же разные приемы и праздники, которые часто организовывались с дипмиссии. Вот этот «положенный» на каждого сотрудника алкоголь и сбывал глава посольства Николай Макаров местному криминалу. Причем, как пишет в своем Telegram-канале Сергей Доренко, глава «посольской мафии» лично жестко контролировал, чтобы никто из его сотрудников не торговал спиртным по-одиночке. Торговля идёт централизованно. Участвовали в преступной схеме даже те, кто по долгу службы был обязан следить за соблюдением законов, - кадровые сотрудники безопасности.

Обслуживающему персоналу посольства полагалось на 3 месяца по 4 бутылки крепкого алкоголя, 4 бутылки вина и 2 ящика пива, дипломатам и того больше - по 6 бутылок водки и вина и 4 ящика пива. Но, пользуясь связями, Николай Макаров всегда лично увеличивал эту квоту вдвое для всех категорий, а праздники с банкетами «проходили» с завидной регулярностью. В итоге, непьющий сотрудник охраны, в год имеет как минимум 20 тысяч долларов премии.

Сколько имел сам посол на подпольной торговле алкоголем, как раз и выясняют сейчас правоохранительные органы, попутно отмечая, что весь этот скандал может нанести серьезный ущерб репутации Российской Федерации, если местные власти, вздумают начать собственное расследование.