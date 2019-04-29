Райские яблочки актрисы Янины Соколовской

Красавица актриса Янина Соколовская полюбилась зрителю по сериалам «Две судьбы», «Подруги», «Ландыш серебристый-2», «Цвет черемухи». Но известность актрисе принесла главная роль в сериале «Райские яблочки. Жизнь продолжается». Актриса великолепно сыграла очень замкнутую, страдающую от одиночества девушку.

От автора

В реальной жизни актриса совершенно другая: черноокая, яркая, уверенная в себе женщина. Янина точно знает, что хочет от жизни и как можно этого добиться. На мой вопрос о невозможных вещах актриса улыбнулась и сказала: «В жизни нет ничего невозможного! Стоит только хорошенько подумать, отключить эмоции, и тогда придет верное решение!» Возможно, это мужская логика, но имя Янина – женская форма мужского имени Ян!

- Янина, создается впечатление, что вас все любят! Видимо, мы родились под счастливой звездой. Признайтесь, вас баловали в детстве?

- Я была единственным ребенком в семье. Мама работала врачом, а папа служил инженером. Такая классическая московская семья. Но я была «богатым» ребенком: у меня две бабушки и два дедушки! Конечно, они меня баловали. Лето я обычно проводила на Украине, у родителей моего папы, а когда возвращалась в Москву, то меня ждали родители мамы. Но сказать, что я была очень избалованным ребенком – нельзя! Мои родители много работали. Видимо, чтобы я была «при деле», то меня в пять лет отдали в танцевальную группу детского хора Гостелерадио. Это было не совсем мое решение. Так решила мама. Думаю, что ее решение было верным.

- Почему?

- Я всегда была девочкой артистичной. Мне родители рассказывали, что в три года я подошла к телевизору, долго смотрела на голубой экран, а потом сказала: «Я буду знаменитой!» Конечно, я этого не помню, но такой случай имел место быть!

- Но попасть в танцевальную группу Гостелерадио – круто! И надо, видимо, серьезно работать.

- А я и работала. Мне нравилось танцевать и делала я это с удовольствием. Более того, наш коллектив постоянно ездил на гастроли. Да, я была и в Японии, Алжире, Испании, Германии. Помню мало: меня тогда интересовали не совсем красоты стран, а как красиво уложить мои длинные волосы. Дело в том, что это всегда делала мама! А на гастролях я была без нее. Признаюсь, что мне было не всегда легко, но я справлялась. Сейчас я могу сказать, что детство у меня выдалось трудовое.

- Янина, вы с такой теплотой говорите о маме. У вас с ней близкие отношения?

- Мама для меня больше подруга. Это удивительно, но у нас очень, очень близкие отношения. Мама часто говорит, что мы связаны до сих пор пуповиной. И это правда.

- Вы с детства были творческим ребенком. Ваше решение стать актрисой вполне закономерно. Вы сразу поступили в театральный?

- Да, с первого раза. Я поступила в театральное училище им. Б. Щукина. Уже сейчас и не могу вспомнить что и как показывала приемной комиссии, но волнение было сумасшедшее! Представьте, группу молодых людей заводят в аудиторию и начинается прослушивание: кто басню читает, кто прозу, кто стихи. А ты сидишь в огромном стрессе! Но я поступила.

- У вас был дружный курс?

- Да. Я с теплотой вспоминаю годы учебы. Кстати, у нас учились вполне состоявшиеся люди: кто-то закончил уже институт и решил получить второе образование, кто-то прошел армию. Всего пару человек были совсем молодыми людьми. Да, у нас зрелый и красивый курс был.

- А почему красивый?

- Так у нас учились такие красотки! Марина Александрова, Олечка Ломоносова. Кстати, мы совершенно не завидовали друг другу. Понимали, что у каждого свой типаж. И каждая будет иметь «свою роль». Меня ролями в училище точно не обижали: мой дипломный спектакль – «Мария Стюарт», где я сыграла главную роль. Но самая любимая работа была в спектакле «А зори здесь тихие», где мне досталась роль Жени Камельковой.

- У вас все так удачно складывалось…

- Это в студенческие годы! А вот с дальнейшим трудоустройством возникли проблемы: я три года не могла найти работу. Меня не брали ни в один театр. Это было очень печально. Представьте себе, каждое утро я ходила в театры «на показы» и долго слышала: «Вы нам не подходите!» Обидно.

- Янина, а почему вы занимались сами своим трудоустройством? Почему вы не получили распределения?

- Вот не получила. Наш курс не был столь популярен в актерской среде. В тот год выпускались ребята с курса Ю. Соломина, А. Баталова, А. Покровской. Их более активно брали театры, а мы должны были сами. Так уж получилось. Но это был для меня хороший урок. Пока я ходила на «показы», то меня стали приглашать в кино.

- Нет худа без добра!

- Верно! Роли, конечно, были не очень главные, но интересные. Да и партнеры замечательные! Я снималась с Сергеем Безруковым в фильме «Жизнь одна», где сыграла роль его любовницы. Меня пригласили на роль «девушки» криминального авторитета в сериал «Убойная сила-6». Помните, где «менты» приезжают в Африку? Называется «Мыс Доброй Надежды». Так съемки проходили в Африке! Безумно интересно! Экзотика, саванна, животные. Конечно, с нами провели инструктаж: что можно, а что нельзя, как вести себя, куда ходить. Но самое страшное было для меня то, что я боялась летать на самолете! Рейс долгий же до Африки. Но меня спас Гоша Куценко!

- Позвольте уточнить. А как?

- Выпито было достаточно… И страх ушел.

- Янина, но насколько я знаю, вы же служите в Российском Академическом Молодежном театре. Удалось добиться своего?

- Удалось. Я не верила, что меня возьмут. Но прослушали и позвонили. Конечно, я довольна. Я играю Лисандру в «Дон Кихоте», Марфиньку в «Приглашении на казнь», Алису в «Цветах от Элджернона». Да и в кино у меня есть «свой» режиссер! Нонна Агаджанова. Благодаря ей я получила роль Лидочки в «Райских яблочках. Жизнь продолжается». Возможно, ей нравится мой типаж, как актрисы. Для меня эта роль была значимой. Меня заметили и оценили. Я стала получать достаточно предложений от режиссеров. Гневить Бога не могу!

- Янина, а можно поговорить с вами о личном?

- Поговорим. Но только я отвечу на те вопросы, которые посчитаю нужными. Уж простите!

- Конечно. Насколько я знаю, вашим супругом был актер Александр Устюгов. Он красиво за вами ухаживал?

- Глупо скрывать, что моим мужем был Александр. Я не особо люблю говорить о личном, но я уважаю прошлое. Да, Саша красиво ухаживал. Мы учились на одном курсе. И возникла симпатия. Саша мог меня часами провожать домой, а потом часами возвращаться в общежитие. Я не знаю сколько он времени спал, но все это было очень романтично. Могу сказать точно, что Саша – настоящий мужчина. Он брал заботу и ответственность за семью на себя. А я просто хотела быть рядом с любимым человеком. Увы, так сложилась жизнь, что мы расстались.

- Удалось сохранить хорошие отношения? Это не всегда удается….

- У нас общая дочь. Чудо по имени Женечка. Могу сказать, что у нашей дочери есть и мама, и папа.

- Янина, вы счастливая женщина?

- Полностью! У меня есть родные люди, много интересных ролей и я… оптимист! Я верю только в хорошее!

- Благодарю за интервью.