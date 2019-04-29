В России могут закрыться большинство маленьких магазинов

В России многие маленькие магазины могут закрыться из-за запрета предпринимателям на патентах и ЕНВД торговать маркированной продукцией. Бизнес предупредил о масштабных проблемах и возможном росте цен в связи с инициативой Министерства финансов РФ запретить использование специальных налоговых режимов для продавцов маркируемых товаров — табачных изделий, одежды и обуви.

Законопроект лишает продавцов товаров, которые подлежат маркировке, права использовать специальные налоговые режимы — Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патенты.

По расчетам Ассоциации малоформатной торговли, при переходе со спецрежимов на упрощенную систему налогообложения (УСН) налоговая нагрузка возрастет в разы и сделает доходность бизнеса значительно меньшей, а то и вообще приближенной к нулю, - сообщает РБК.

Представители бизнеса направили обращение первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову. Силуанов предупрежден, что в результате нововведений большая часть несетевых магазинов не справится с возросшей налоговой нагрузкой и будет вынуждена закрыться.