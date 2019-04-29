В Челябинской области будут бороться с нелегальными свалками

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер в интервью ТАСС рассказал, что самый главный вопрос в экологической повестке региона — борьба с нелегальными свалками.

Алексей Текслер отметил, что несанкционированные свалки доставляют много проблем - они наносят невозвратимый ущерб, отравляя землю и подземные воды.

Именно поэтому работа в этом направлении будет приоритетной. Кроме того, глава региона отметил, что необходимо увеличивать долю твердых бытовых отходов, которые пойдут на переработку, на легальных свалках. На сегодняшний момент из миллиона тонн отходов на полигоны утилизации ТБО поступает всего лишь пять процентов отходов.