Эксперт: Зачем ГИБДД доступ к врачебной тайне

В ГИБДД собираются создать базу данных с информацией о злостных нарушениях и случаях лишения водительских прав, рассказал начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Роман Мишуров.

Глава межрегиональной общественной организации автомобилистов, депутат Вячеслав Лысаков объяснил, для чего ГИБДД необходим доступ к информации, составляющей медицинскую тайну, пишет НСН.

"Говорят, ГАИ хочет узнать медицинскую тайну, информацию о больном человеке. Госавтоинспекция хочет обладать этой информацией не для того, чтобы использовать ее во вред против людей, зависимых от алкоголя, от наркотиков, страдающих психическими заболеваниями. Это необходимо для того, чтобы исключить их из дорожного движения, потому что, к сожалению, результаты проверок, проведенных несколько лет назад Генпрокуратурой, показали, что в ряде регионов суммарно несколько десятков тысяч человек имели водительские удостоверения, не имея на это никаких юридических прав, а соответствующие медицинские противопоказания имели место", - отметил эксперт.