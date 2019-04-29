Песков прокомментировал заявление Зеленского об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ДНР и ЛНР
29 апреля 2019, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира Зеленского об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Зеленский избран президентом Украины, выборы состоялись 21 апреля. 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал Указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова избранного президентом Украины Владимира Зеленского об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса в Кремле приняли во внимание, - сообщает ТАСС.
По его словам, в настоящее время между Москвой и Киевом идет обмен заявлениями.
В штабе новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского усмотрели признаки "оккупации".