В Казани женщина, которая перебегала дорогу с детской коляской и ее сбила машина, была пьяна
29 апреля 2019, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]
В Казани женщина, с детской коляской переходившая оживленную магистраль в неположенном месте и сбитая одним из автомобилей, находилась в состоянии алкогольного опьянения. В воскресенье, 28 апреля, в социальные сети один из очевидцев выложил видео инцидента.
Свидетель заснял, как женщина с коляской на улице Назарбаева пытается перебежать пятиполосную магистраль в том месте, где нет ни "зебры", на светофора. Несколько водителей смогли остановиться, но одному из них не удалось затормозить машину. Автомобиль сбил мать с коляской. Малыш выпал на дорогу.
Пострадавшего ребёнка госпитализировали. В Детской республиканской клинической больнице Татарстана его осмотрели врачи. У ребёнка были диагностированы только ушибы. Госпитализация малышу не потребовалась.
Сотрудники ГИБДД составили на мать малыша два административных материала, - передает РИА Новости.
Протокол составлен по статьям "за переход дороги в неположенном месте в состоянии опьянения" и "неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".