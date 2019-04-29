В Казани женщина, которая перебегала дорогу с детской коляской и ее сбила машина, была пьяна

В Казани женщина, с детской коляской переходившая оживленную магистраль в неположенном месте и сбитая одним из автомобилей, находилась в состоянии алкогольного опьянения. В воскресенье, 28 апреля, в социальные сети один из очевидцев выложил видео инцидента.

Свидетель заснял, как женщина с коляской на улице Назарбаева пытается перебежать пятиполосную магистраль в том месте, где нет ни "зебры", на светофора. Несколько водителей смогли остановиться, но одному из них не удалось затормозить машину. Автомобиль сбил мать с коляской. Малыш выпал на дорогу.

Пострадавшего ребёнка госпитализировали. В Детской республиканской клинической больнице Татарстана его осмотрели врачи. У ребёнка были диагностированы только ушибы. Госпитализация малышу не потребовалась.

Сотрудники ГИБДД составили на мать малыша два административных материала, - передает РИА Новости.

Протокол составлен по статьям "за переход дороги в неположенном месте в состоянии опьянения" и "неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".