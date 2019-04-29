Стало известно, когда в Москву вернется 20-градусное тепло

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется двадцатиградусное тепло. Согласно последней информации, предоставленной метеорологами, апрель в столице России закончится прохладной погодой.

Сегодня столбики термометров в Москве поднимутся до плюс 12 градусов, что на 2,5 градуса прохладнее нормы. Уже со вторника, 30 апреля, воздух в городе начнет прогреваться, а к пятнице, 3 мая, в столице снова потеплеет до плюс 17 - плюс 20 градусов, передает "Росбалт", ссылаясь на центр погоды "Фобос".

Для москвичей и гостей города, однако, есть и плохая новость – вместе с потеплением в столицу придут ливневые дожди.