Жительница Берлина разыскивает родственников отца-фронтовика в Челябинске

В редакцию газеты «Южноуральская панорама» обратилась жительница Берлина Нина Михаела Шауль с просьбой помочь найти родственников отца-фронтовика.

Как сообщает издание, автор письма долгое время пыталась найти хоть какую-то информацию о пропавшем без вести отце. Он и ее мама познакомились в послевоенном Берлине. Незадолго до рождения Нины отец Хамет Исхаков ушел на службу и не вернулся. Позже друзья-сослуживцы рассказали матери Нины, что он был расстрелян.

Поводом для написания статьи послужила найденная информация об отце на сайте «Память народа». Оказалось, что Хамет Исхаков имеет две медали «За отвагу» и один орден Красной Звезды. Наградные листы помогла найти русская подруга Нины. Она же написала вместе с ней обращение в редакцию.

Подруги просят южноуральцев, располагающих информацией о Хамете, откликнуться и написать в редакцию газеты «Южноуральская панорама» (электронная почта - mail@up74.ru)

Исхаков Хамет Мухарамович родился 15 мая 1916 года в городе Челябинске. Призван на фронт 18 июня 1941 года Советским РВК города Челябинска. Воевал с 1941 по 1945 год в составе 259 сп 179 сд 43 Армии Первого Прибалтийского фронта в должности телефониста. Звание: ефрейтор (в 1946 году — гвардии старший сержант).

Член ВКП (б) с 1943 года.