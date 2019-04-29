Ученый из РАН рассчитал вероятную дату начала Третьей мировой с участием России

Отечественный ученый из РАН Владимир Пантин рассчитал вероятную дату начала Третьей мировой войны с участием России. Об этом рассказывается в заметке, появившейся некоторое время назад на страницах сетевых СМИ.

По словам Пантина, «основной противник» ведет подготовку к конфликту с РФ более пяти лет. Согласно прогнозу ученого, Третья мировая война может вспыхнуть в 2025 году, пишет интернет-портал militaryarms.ru.

Ранее в понедельник сообщалось, что в российском экспертном сообществе назвали оружие, которое способно быстро остановить силы НАТО. По данному вопросу в разговоре с журналистами высказался аналитик Игорь Коротченко.