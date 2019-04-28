Украинский националист оскорбил Пасху

Масс-медиа Украины процитировали оскорбительный опус командира одного из нацбатов. Националист принялся рассуждать о Пасхе, основываясь на расхожих глупостях.

Что именно утверждал националист, уже и не имеет принципиального значения. Важен сам факт: на Украине не остается сакральных тем, которые могут подвергать сомнению исключительные негодяи.

«Украинцам напомнили, что на самом деле означает главный церковный праздник Воскресение Христово», — сообщило одно из украинских СМИ и пообещало: «Интересный ликбез по этому поводу».

«Ликбез» оказался постом из социальных сетей, в котором процитированы филологические измышления, притянутые за уши. Автор либо не читал историю праздника, а если и читал, то не понял Если понял, то не так. Пасху он путает с Песахом. На самое деле, реальное воскресенье Христово лишь совпало с этим днем. Все остальное сделали традиции.

Скандальные высказывания националиста были тут же подхвачены украинскими СМИ. С подачи журналистов частное мнение превратилось в фактуру.