Жителей Москвы предупреждают об агрессивных змеях в столичных парках

Москвичей предупредили об агрессивности змей. Как сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на герпетолога Ивана Ермолова, враждебное поведение связано с началом брачного периода.

Сейчас у змей в самом разгаре гон - так называемый период случек. Поэтому при посещении, в частности, Химок, Тропарево или Битцевского парка гражданам необходимо проявлять особую осторожность.

По словам Ермолова, укус змеи представляет наибольшую опасность для детей, пожилых людей и аллергиков. Если человек не знает, какая перед ним змея, герпетолог посоветовал избегать контакта.