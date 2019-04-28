Диетолог: Хлеб способствует диабету и ожирению

Ученые США, Великобритании и Израиля выяснили, что употребление пропионата – ингредиента хлебобулочных изделий и искусственных ароматизаторов, увеличивает уровень гормонов, которые могут вызвать ожирение или диабет.

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева рассказала, что пропионат натрия, пропионат кальция добавляются в хлеб в качестве консерванта. Они обладают антибактериальным действием и препятствуют образованию плесени, пишет НСН.

"Постоянное употребление хлеба в больших количествах будет раздражать поджелудочную железу, в итоге через появление инсулинорезистентности человек может прийти к сахарному диабету второго типа", - заявила диетолог.