Подругу Петросяна Татьяну Брухунову "уличили" в беременности
28 апреля 2019, 20:32 [ «Аргументы Недели» ]
Помощницу Евгения Петросяна заподозрили в беременности. Пользователи социальных сетей разглядели на фотографиях Татьяны Брухуновой доказательства того, что женщина ждет ребенка.
Не так давно Татьяна опубликовала в своем аккаунте в Instagram несколько фото, на которых запечатлена в просторной одежде. Пользователям Сети это показалось подозрительным.
Один из снимков - с отдыха в Подмосковье: "Это был прекрасный день... спасибо, апрель", - подписала публикацию Брухунова. "Таня! Ты опять беременна?" - вопросили фолловеры.
"Кофта потеплее и, видимо, "да". Хотя, если верить СМИ, то это мое перманентное состояние", - ответила сама Татьяна на комментарий одной из подписчиц своего аккаунта.
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