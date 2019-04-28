Помощницу Евгения Петросяна заподозрили в беременности. Пользователи социальных сетей разглядели на фотографиях Татьяны Брухуновой доказательства того, что женщина ждет ребенка.

Не так давно Татьяна опубликовала в своем аккаунте в Instagram несколько фото, на которых запечатлена в просторной одежде. Пользователям Сети это показалось подозрительным.

Один из снимков - с отдыха в Подмосковье: "Это был прекрасный день... спасибо, апрель", - подписала публикацию Брухунова. "Таня! Ты опять беременна?" - вопросили фолловеры.

"Кофта потеплее и, видимо, "да". Хотя, если верить СМИ, то это мое перманентное состояние", - ответила сама Татьяна на комментарий одной из подписчиц своего аккаунта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova)27 Апр 2019 в 8:01 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova)28 Апр 2019 в 7:37 PDT