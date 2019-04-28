Автоэксперт: жители маленьких городов чаще всего садятся за руль нетрезвыми

В 2018 году Госавтоинспекция получила из судов 198,5 тыс. постановлений о лишении россиян водительских прав, в том числе с назначением административного штрафа за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, как отметили в МВД РФ.

Так, автоэксперт и юрист Андрей Ивщенко рассказал, что сокращение числа нетрезвых водителей может быть связано с общим снижением алкоголизации населения, пишет News.ru.

"Чаще всего садиться за руль нетрезвыми позволяют себе жители маленьких городов и посёлков, считая, что доехать от дома до ближайшего магазина после банки пива — допустимо. Это вопрос культуры населения. В мегаполисах дела обстоят иначе. Есть расхожее мнение, что пить стало не модно. Оно совершенно верное. Модно стало вести здоровый образ жизни", - прокомментировал эксперт.

Также в Клинском городском округе Подмосковья сотрудники Росалкогольрегулирования и полиция обнаружили подпольный склад крепких напитков без маркировки, передает ОТР.