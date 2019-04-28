Пенсионерка похищала золото у жителей Рузы

Сотрудники полиции задержали в Рузе 69-летнюю пенсионерку, которая обманом похищала у местных жительниц золотые украшения, передает пресс-служба областного главка МВД.

«Женщина, представляясь сотрудницей ювелирного предприятия из Ивановской области, входила в доверие к гражданам и брала у них на ремонт золотые изделия, которые потом реализовывала. От действий подозреваемой пострадали шесть жительниц поселка Тучково», - сообщили в ведомстве. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

Также под Шелеховом мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил козла, привязанного к столбу возле одного из садовых участков, чтобы пустить животное на мясо, отмечает Телеинформ.