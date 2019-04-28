Христос Воскресе! Православные Латвии отмечают Пасху!

Пасха – один из главных христианских праздников, который отмечают во всем мире. Сегодня, 28 апреля, православные встретили этот светлый праздник. В Латвии богослужениями и иными мероприятиями отмечается православная Пасха!

Самые крупнейшие конфессии Латвии – католики, лютеране и православные.

В Латвийской Православной Церкви насчитывается 350 000 прихожан.

Поэтому в пасхальную ночь с 27 на 28 апреля в православных храмах яблоку негде было упасть: службы проходили не только в столице, но и других латвийских городах.

Одна из любимых церквей Латвии – церковь святого великомученика Георгия Победоносца в городке Бауска.









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Небольшой, но славный город Бауск находится в 60 км к югу от Риги, у слияния рек Муса и Мемеле. Бауск был основан Тевтонскими рыцарями в 1443 году, стал городом в 1511 г.

Одним из красивейших достопримечательностей города является церковь святого великомученика Георгия Победоносца.









Проект данной церкви был разработан архитектором Янисом Бауманисом в 1878 году, и уже через три года она была построена. Вплоть до Второй Мировой войны церковь стояла вне города, среди просторных лугов на высоком холме, высшей точке окрестностей. Здание прекрасно просматривалось со всех сторон, а колокольня была видна издалека. Архитектурные формы решены последовательно и цельно в романском стиле, но не создают противоречий с идеей православного храма. Оригинальное сочетание таких форм позволяет назвать эту церковь жемчужиной сакральной архитектуры Латвии.

Сегодня церковь имеет статус памятника архитектуры местного значения.









Но главное украшение церкви – иконы Казанской Божией Матери и Николая Чудотворца. Как говорят прихожане, эти иконы спасли жизнь многим людям: кто-то излечился от слепоты, кто-то нашел работу, а кто-то смог создать семью и родить детей.









От автора

Лично я очень люблю эту церковь. Там всегда спокойно и уютно. Думаю, что такая аура создается и удивительно красивыми иконами, и настоятелем этой церкви. Священник отец Николай – удивительный пастырь. Он словно видит тебя насквозь.









Он понимает, что происходит в твоей душе и жизни. Создается такое впечатление, что он точно знает, что произойдет в будущем. Его любят прихожане, приезжают к нему на службу из Риги, из других городов Латвии.









Поистине, прекрасная пасхальная служба проходила этой ночью в церкви Святого Георгия Победоносца: нарядные люди с умиротворенными лицами, таинство крестного хода, символ Пасхи – «крашенки» (пасхальные яйца) и Христос Воскресе!









Кстати, по одной из легенд, обычай красить яйца на Пасху появился в результате случая: когда Иисуса вели на распятие, ему повстречался простой человек, который нес на продажу яйца. Увидев мучения Христа, несущего тяжелый крест, человек проникся жалостью к Иисусу. Он попытался ему помочь: он поставил корзину на землю, а когда вернулся и поднял ее, то оказалось, что яйца получили необыкновенную окраску. С тех пор христиане стали красить яйца и называть их крашенками.









Латвии отмечается, как католическая, так и православная Пасха. И не так важно какого ты вероисповедания – люди разных конфессий сегодня поздравляют друг друга.









Специальные приветствия для православных россиян из Латвии.

Андрей Мамыкин, евродепутат от Латвии: «Христос Воскресе! Этой фразой уже почти 2000 лет мы приветствуем друг друга. Мы о ней, как и о тайнах веры от наших бабушек. Пасха – всегда время обновления, надежды на новую жизнь, время, когда хочется любить каждого ближнего, а не по выбору или исходя из политической целесообразности. Хочу пожелать, чтобы эта весна стала весной отношений ЕС и России, а каждому читателю «Аргументы Недели» - мира, гармонии и процветания!»

Гунарс Кутрис, экс-глава Конституционного суда Латвии, юрист, депутат: « Я поздравляю всех православных с этим Святым Днем! Главное – мир и спокойствие! И, конечно, законность всех действий! Это я говорю, как юрист! Пусть счастье и умиротворение войдет в каждый дом! Пусть будет радость и солнце в душе!»

Мартиньш Вилсонс, актер: «С праздником Светлой Пасхи! Дарите любовь и добро друг другу! Любите свою семью, своих детей! Целуйте их чаще! Тогда и мир станет светлее!»

Поздравление от Министерства Культуры Латвии, министр культуры Даце Мелбарде: « Сердечно поздравляем с Великим Днем!»

Христос Воскресе, православные!