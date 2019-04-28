Психологи рассказали, в какой позе спят лидеры, а в какой – неуверенные люди

Психологи рассказали, что поза для сна во многом определяется внутренним состоянием и характером человека. Глядя на спящего, можно сделать некоторые выводы о нём как о личности.

Негативные события из прошлого могут стать причиной бессонницы

По словам специалиста, люди, склонные занимать позицию лидера, предпочитают спать в «королевской» позе: лёжа на спине и с прямыми руками и ногами. А вот люди надёжные, но предпочитающие оставаться в тени, часто засыпают на боку, согнув ноги в коленях и положив руки под голову, передаёт «Вечерняя Москва».

«Те, кто нуждается в защите и покровительстве, спят на боку, поджав ноги и прижав руки к груди. Те, кто держится за какой-то предмет или часть своего тела, скорее всего, нуждаются в опоре и сомневаются в своих силах. На животе спят неуверенные и закрытые люди, привыкшие все предусматривать и придавать большое значение чужому мнению. А отвернувшиеся лицом к стене как бы отгораживаются от всего мира», - рассказала психолог.