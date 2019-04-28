Негативные события из прошлого могут стать причиной бессонницы

Учёные из Нидерландов доказали, что бессонница является следствием эмоционального стресса, который человек не смог принять. Оказалось, что испытуемые, имеющие проблемы со сном, имеют незакрытые психологические травмы.

Нейробиологи попросили добровольцев вспомнить самые постыдные и неприятные события, которые случались с ними за последние десять лет. В это время мозговую активность испытуемых изучали при помощи МРТ, сообщает "Вечерняя Москва".

В ходе исследования выяснилось, что люди с крепким сном реагируют на неприятные события из прошлого как на пережитый этап жизни. А вот те, кто мучается от бессонницы, так и не смогли принять негативные события и до сих пор переживают по поводу них.