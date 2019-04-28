Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех россиян и православных христиан со Светлым праздником Пасхи. Глава государства пожелал, чтобы в этот день сердца людей наполнились любовью и счастьем.

"Этот древний христианский праздник на протяжении столетий наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой в торжество жизни и любви. Символизирует неразрывную связь времён и духовных традиций, которые служат единению нашего народа", - опубликовано в послании на сайте Кремля.

Президент отметил, что Русская православная церковь играет большую роль в сохранении исторического культурного наследия, которым славится Россия. По его словам церковь также забоится об укреплении семейных ценностей и воспитании нового поколения.

"Эта многогранная, истинно подвижническая работа достойна самого высокого признания", - заключил он.

Ранее Владимир Путин, Дмитрий Медведев и сергей Собянин присутствовали на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя.