В Севастополе ждут прибытия благодатного огня из Иерусалима

Частица благодатного огня из Иерусалима прибудет в Севастополь во второй половине дня. Об этом сообщили «Вести-Севастополь» в прямом эфире.

Сообщается, что ориентировочное время прибытие частицы огня назначено на три часа дня. Сначала огонь прибудет в столицу Крыма, Симферополь. Уже оттуда его развезут по всему полуострову.

Благодатный огонь стал особым символом в православии. Он символизирует воскрешение Иисуса Христа. В нынешнее воскресенье православный мир отмечает пасху. Сегодня последний день пасхальной недели, в который и отмечается Христово воскресение.