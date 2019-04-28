В Москву вернутся холода

Синоптики пообещали москвичам и жителям Московской области похолодание и ночные заморозки в первую неделю мая. В некоторые дни температура воздуха будет ниже 0 °C.

По словам метеоролога Михаила Леуса, на следующей неделе в столицу придёт антициклон, который принесёт с собой холодную погоду. В эти дни стоит ожидать переменную облачность и отсутствие осадков, передаёт РИА Новости.

«Температура в ночные часы 29 апреля составит около 0 в городе, по области до минус 3, заморозки. 30 апреля - в Москве от 0 до плюс 2, в Подмосковье до минус 2. В среду, 1 мая ночные показатели составят плюс 1-3 в Москве, по области от минус 1 до плюс 4, местами заморозки», - сообщил синоптик.

Кроме того, в понедельник температура воздуха опустится до +10 - +13 градусов, во вторник воздух прогреется до +12 - +14 градусов, а уже к среде термометр будет показывать от +14 до +16 градусов.