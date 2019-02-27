Председатель Совфеда: больные сенаторы никому не нужны

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко в среду, 27 февраля, призвала всех сенаторов пройти диспансеризацию. По словам политика, больные политики никому не нужны – они должны быть здоровы.

Матвиенко подчеркнула, что диспансеризация не является обязательной, однако настоятельно порекомендовала ее пройти, передает ТАСС.

Спикер Совета Федерации добавила, что данный процесс очень дициплинирует сенаторов и позволяет им стать примером "во всем хорошем" и продемонстрировать культуру, в частности, в сфере заботы о собственном здоровье. Матвиенко подчеркнула, что никого не интересуют точные результаты обследования, однако факт должен быть зафиксирован.