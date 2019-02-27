Вассерман предостерёг Нурмагомедова

Анатолий Вассерман назвал российского борца Хабиба Нурмагомедова человеком молодым и очень увлечённым. Он посоветовал дагестанцу определить, «что действительно важно, а что — просто обстоятельства, которыми можно пренебречь».

Вассерман высказал своё мнение по поводу реакции Нурмагомедова на спектакль, в котором присутствует обнажённая сцена. Публицист пожелал Хабибу не терять важного в суете повседневных забот.

«Насколько я наслышан, Нурмагомедов очень любит демонстрировать свою приверженность старым народным традициям, и я очень боюсь, что он перегибает палку вследствие нехватки собственного житейского опыта. Это, к сожалению, довольно частая проблема, когда человек воспринимает что-то чересчур серьёзно именно в силу отсутствия достаточного опыта», - передаёт RT слова Анатолия Вассермана.