В Челябинской области составили ТОП самых больших соломенных баб

Такой необычный рейтинг подготовили журналисты газеты «Южноуральская панорама» в связи с приближающейся Масленицей. Благодаря ему стало известно, что самое высокое чучело Зимы появится в Челябинске. Его высота составит 6 метров, а ледяной столб, на который предложат забраться смелым челябинцам, будет 25 метров в высоту! Праздник пройдет в парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина.

В Магнитогорске чучело Зимы будет чуть пониже – 5 метров в высоту. В Озерске считают, что самая красивая соломенная баба появится у них, ее рост – 4 метра. Завершают ТОП Златоуст и Миасс: соломенные фигуры изготовят высотой 3 и 1,5 метра соответственно.