На ток-шоу в Челябинске расскажут о силе сопромата, пожарах и силе слова

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Сила сопромата: как создать прочный мир узнаем от кандидата технических наук, руководителя Центра экспериментальной механики НИУ ЮУрГУ Павла Тараненко.

Павел Тараненко – доцент кафедры «Техническая механика» Южно-Уральского государственного университета, руководитель Лаборатории экспериментальной механики ЮУрГУ. По образованию – инженер-механик-исследователь по специальности «Динамика и прочность машин».

Павел знает все о силе прочности, силе сопромата, о том, как построить устойчивый и прочный мир. В его изложении основы сопромата понятны даже дошкольникам.

Сила огня: о пожарах с культурологической точки зрения расскажет методист центра противопожарной пропаганды и общественных связей Главного управления МЧС России по Челябинской области, аспирант ЧГИК София Блинова.

«С большой силой приходит большая ответственность». Освоение огня стало для человека эволюционным преимуществом, сформировало нас как вид, оказало влияние на науку, культуру, религию. Но оборотной стороной использования силы огня стали пожары.

Сила слова: специальный гость ток-шоу, отец-основатель «Тотального диктанта», преподаватель ИТМО Илья Стахеев. Существует ли «язык ненависти», есть ли у нас оскорбленные чувства и является ли «просто шутка» просто шуткой. О языке в контексте коммуникации и социальных последствий. Что такое проблема непонимания и исключения Другого. Феномен hate speech и троллинга в соцсетях - можно ли это регулировать законодательно?

Ток-шоу пройдет 26 февраля в 19-30 в лектории КЦ11 (ул. Клары Цеткин, 11).

Предварительная регистрация: https://chel-myatom.timepad.ru/event/904857/

Онлайн-трансляция ток-шоу будет вестись в группах Вконтакте издания Полит74, «Губернии», «Южноуральской панорамы», МК-Урал, «Вечерний Челябинск», Челябинск Сегодня, Миасский рабочий и Копейский рабочий.