На ремонт дорог и мостов Челябинской области направят 700 миллионов рублей

По распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, такая сумма будет направлена на ремонт дорог, мостовых переходов и установку наружного освещения на дорогах Южного Урала.

В 2019 году будет продолжен ремонт дороги Аргаяш-Кулуево-Марксист-Альмеева, которая связывает одноименные села Кулуево и Альмеева. Ее ремонт был начат в 2017 году, закончить его планируется в 2010 году. На эти цели выделят 558 миллионов рублей.

Также в этом году запланирована реконструкция мостовых переходов через реки Зюзелга и Сак-Елга, замена освещения на автомобильной дороге Челябинск-Харлуши.