На ремонт дорог и мостов Челябинской области направят 700 миллионов рублей
26 февраля 2019, 23:04 [«Аргументы Недели. Челябинск», Анна Поперечная ]
По распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, такая сумма будет направлена на ремонт дорог, мостовых переходов и установку наружного освещения на дорогах Южного Урала.
В 2019 году будет продолжен ремонт дороги Аргаяш-Кулуево-Марксист-Альмеева, которая связывает одноименные села Кулуево и Альмеева. Ее ремонт был начат в 2017 году, закончить его планируется в 2010 году. На эти цели выделят 558 миллионов рублей.
Также в этом году запланирована реконструкция мостовых переходов через реки Зюзелга и Сак-Елга, замена освещения на автомобильной дороге Челябинск-Харлуши.