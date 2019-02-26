Аршавины не явились на собственный бракоразводный процесс

У бывшего футболиста Андрея Аршавина не вышло быстро развестись со своей супругой Алисой Казьминой. Адвокат жены экс-футболиста считает, что бракоразводный процесс затянется на несколько месяцев.

Во вторник, 26 февраля, в судебном участке №97 мирового суда Санкт-Петербурга прошло предварительное заседание по бракоразводному процессу Андрея и Алисы Аршавиных. Поскольку отношения между супругами накалены до предела, ни один из них в суд не явился: интересы обеих сторон представляли адвокаты.

Судья сделала заседание закрытым, аргументировав свое решение тем, что в его ходе прозвучат подробности частной жизни, касающиеся несовершеннолетних. После заседания стало известно, что подсудность искового заявления изменена – в дальнейшем бракоразводным процессом Аршавиных займется Красносельский суд.

«Андрей Аршавин требует миллион евро за то, что Алиса проживала вместе с ним. Для меня это его требование необъяснимо. Личные ли это деньги футболиста или компенсация за что-то? Это, скорее, вопрос к Андрею Аршавину», - рассказал адвокат жены футболиста Александр Добровинский.

Он также сообщил, что сам посоветовал своей подзащитной не приходить сегодня в суд, учитывая ее психологическое состояние, а также предположил, что следующее судебное заседание состоится не ранее, чем через месяц, сообщает «Газета.ру».