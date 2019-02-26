Ледовые страдания: как избежать травм на скользких дорожках

У природы нет плохой погоды… Наверно, с этим стоит поспорить, ведь гололед — штука весьма травмоопасная. Так, что же делать, чтобы избежать неприятностей на льду?

От гололедицы наледь отличается своим прочным ледяным настилом, порой достигающим нескольких сантиметров. Слова разные, а результат один: передвигаться все равно опасно… Во время гололеда трение между покрытой льдом поверхностью и подошвой обуви минимизируется. Именно случайное падение на уличном льду, по статистике, происходит чаще, чем на катках и горках, и является причиной обращения людей в травмпункты. Перед гололедом все равны, но все же особый риск — старики и беременные женщины. Им лучше воздержаться от выходов из дома. Чтобы избежать травм от неудачного падения, следует придерживаться общих советов специалистов. Так, для начала обратите внимание на подошву своей обуви. Если она достаточно скользкая, то можно смастерить на подошвы обуви «ледоступы»: прикрепить кусок поролона или лейкопластыря. Обувь на шпильках и каблуках лучше всего совсем исключить.

Вспомните, как ходят пингвины: руки держите свободными, а не спрятанными в карманах, старайтесь ходить мелким и частым шагом, напоминающим семенящую походку. При спуске или подъеме по лестнице обязательно держитесь за поручни. Носите шапку — это не только тепло, но и антиударно при падении на затылок.

Всегда будьте готовы к падению на гололеде: если чувствуете, что падаете — присядьте, это поможет снизить риск ушибов. Попытайтесь сгруппироваться, слегка наклонившись вперед, согнув руки в локтях, а ноги – в коленях и прижав руки к туловищу — это обезопасит ваше падение.

Если же вы все-таки упали, не спешите быстро подниматься и бежать по делам, проверьте все ли у вас в порядке: нет ли болезненных ощущений, головокружения, тошноты — основных подозрений на травматизм.

При падении могут быть повреждены не только подкожные ткани, но и внутренние органы. Особенно опасны ушибы головы и живота. При любом недомогании пострадавшему необходима срочная медицинская помощь.

Если при ушибе наблюдаются ссадины, царапины и небольшие ранки, следует смазать их любым дезинфицирующим средством, а сверху обязательно наложить бактерицидный пластырь. Чтобы остановить кровь и уменьшить боль, как можно раньше приложите к месту ушиба холод. С отечностью и синюшностью поможет справиться картофельный компресс. Через два-три дня наложите его на ушибленное место. Рецепт прост: возьмите тщательно вымытые сырые картофельные очистки или размягчите картофель, сваренный в кожуре, добавив в пюре немного меда и пищевой соды.

Самое опасное при падении — это перелом. Если, падая, вы выставляете вперед руку, то рискуете заработать перелом лучевой кости. Открытый перелом характеризуется повреждением кожного покрова. Спутать с закрытым его нельзя, т. к. в ране будут видны обломки кости. Первое, что можно сделать до приезда скорой помощи, — обработать края раны любым дезинфицирующим средством и наложить стерильную повязку, или хотя бы чистый носовой платок. Место перелома рекомендуется обложить кусочками льда или снега в полиэтиленовом пакете, также может подойти и холодный металлический предмет.

Одна из самых распространенных и по частоте случаев «женских» травм, случающихся на льду — это растяжение голеностопных связок. Обычно виной ему — обувь на высоком каблуке. При такой травме вы почувствуете ноющую боль, усиливающуюся при неловком движении ногой. В случае повреждения голеностопных связок следует обеспечить покой ноге. Если нет возможности обеспечить физический покой, то в случае растяжения связок при ходьбе сустав в месте повреждения стягивают эластичным бинтом.

Падение на льду опасно не только повреждением конечностей. Пострадавший может удариться головой, и получить сотрясение мозга. Основными симптомами являются головная боль, тошнота, головокружение, пелена перед глазами. При черепно-мозговой травме часто бывает потеря сознания, и если вдруг в этот момент у человека начнется рвота, он может просто захлебнуться. Поэтому лежать пострадавший должен в устойчивом боковом положении: колено сгибают и упирают о землю, а руку подкладывают под щеку.

Далеко не все и не всегда после падения на льду обращаются к медикам. Некоторые пытаются восстановиться дома самостоятельно. В случае незначительных повреждений, не угрожающих жизни и здоровью, например, при ушибе, несильном растяжении возможно и домашнее лечение. Следуйте простым советам: ограничьте физическую активность, прикладывайте холод на место ушиба и затягивайте поврежденный сустав эластичным бинтом. Если лечение предполагаемого растяжения на дому не принесет нужного результата (боль не уменьшится и отек не спадет), обязательно обратитесь к специалисту.