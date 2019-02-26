Ведущий украинского отбора на вокальный конкурс «Евровидение-2019» Сергей ПРИТУЛА рассказал, что думает о ситуации вокруг дуэта «Анна-Мария», пишут «Аргументы недели-Крым».

Почему меня должны были растрогать слезы сестер ОПАНАСЮК на сцене, вопрошает шоумен на своей странице в Facebook. Родители исполнительниц сделали свой выбор, а позиция самих девушек непоследовательна, считает ведущий. Страх навредить родне, заявлением, что Крым – это Украина, для него не является оправданием.

«С одной стороны и на Майдане выступали, и объектом критики со стороны российских медиа были, и от контракта с российским брендом отказались, потому что одним из брендфейсов компании был ОХЛОБЫСТИН, и перед детьми бойцов АТО выступали, но вдруг в главный момент поворота карьеры дали «заднюю», – пишет ПРИТУЛА.

По его словам, никто не требовал от певиц отказываться от родителей. Важно было прочувствовать гражданскую позицию.

Напомним, все начиналось с интервью сестер ОПАНАСЮК каналу ATR, в котором они не стали говорить о государственной принадлежности Крыма. Затем, когда они не ответили на тот же вопрос на сцене во время отборочного этапа на «Евровидение-2019», сидящая в жюри певица Джамала довела девушек до слез. На что сестры ответили, что чувствуют себя как при Советском Союзе в его худшие времена.