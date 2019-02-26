Как организовать запоминающийся праздник на 8 марта

Близится день, когда мужчины могут отомстить за носки, дезодорант и пену для бритья. Или наоборот, выразить свою благодарность за оригинальный подарок. Дорогие мужчины, мы не хотим, чтобы вы прогадали с подарком женщинам на 8 Марта, поэтому делимся небольшой подборкой оригинальных идей для запоминающихся поздравлений.

Идеи для поздравлений в офисе:

Мужчины могут ожидать женскую половину коллектива с цветочными и словесными поздравлениями в фойе, которое затем превратится в красивую улочку французской столицы. Под звуки приглашённого оркестра получится навеять атмосферу парижской весны близ окрестностей Эйфелевой башни, Елисейских полей и набережной Сены. Мужчины могут взять на себя роль мимов, артистов цирка, жонглёров, живых статуй, художников и фотографов. Праздник получится романтичным и не забываемым.

Как вариант можно назначить кого-нибудь из сотрудников «ангелом хорошего настроения», который в начале рабочего дня вручит каждой даме комплимент-конфету и пригласительный билет на закрытый премьерный показ фильма «8 марта!». Будет здорово, если к вечеру на столах появится шампанское и фруктовые блюда, прозвучат поздравления от руководства, а «вишенкой на торте» станет видеопоздравление — тот самый перфоманс «8 марта!» про сотрудниц вашей компании.

Другим сюрпризом может стать организованный мастер-класс по приготовлению конфет ручной работы с клубникой, физалисом, марципаном и черносливом под руководством опытных мастеров. После праздника сотрудницы смогут угостить домашних сладостями своего производства в доказательство того, какие они искусные кулинары!

В такой прекрасный день обязательно должны случаться чудеса. Девушек можно встретить не только весенними букетами и улыбками, но и игристым вином с клубникой. А в начале фуршета может произойти нечто феноменальное: выпадение осадков из роз за окном.

Ничто не хранит воспоминания лучше, чем фотографии! Женщины убеждены в этом на все 100%, судя по ежедневным фотообновлениям в социальных сетях. Так почему же не дать шанс дамам почувствовать себя настоящими моделями? Приятным бонусом будет пополнение архива парочкой профессиональных фото в роскошных платьях.