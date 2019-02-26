Кинорежиссера Марлена Хуциева выписали из больницы

Кинорежиссер Марлен Хуциев во вторник, 26 февраля, выписан из больницы, в которой он находился с конца декабря, сообщили сегодня в Гильдии кинорежиссеров.

«Сегодня сын Марлена Мартыновича сообщил нам, что отца выписали из больницы», - рассказали в Гильдии кинорежиссеров.

Марлен Хуциев был госпитализирован в одну из московских клиник накануне Нового года вместе со своей супругой Ириной Соловьевой. Через несколько дней, 4 января, жена кинорежиссера скончалась в реанимации больницы. Состояние Марлена Хуциева медикам удалось стабилизировать, некоторое время он находился в реабилитационном центре, сообщает РИА Новости.