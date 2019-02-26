У руководства НТВ спросили, зачем у телеведущих такой глубокий вырез на декольте

Главный редактор народной газеты “Вечерний Талдыкорган” поинтересовалась у руководства телекомпании НТВ, почему у телеведущих в эфире настолько откровенные наряды.

Письмо на имя директора телекомпании НТВ Алексея Земского поступило от коллег из Казахстана. В нем главный редактор, некая Бурлуцкая Е.В., интересуется, с какой целью у телеведущих-женщин глубокий вырез на верхней части одежды? Зачем такое декольте, что всегда видны молочные железы?









Так и хочется, как в анекдоте спросить главреда: «А вы, женщина, с какой целью интересуетесь?». И кстати, мы честно просмотрели в поисковике несколько сотен фотографий по ролевантному запросу «телеведущие НТВ» и никаких молочных желез нам увидеть так и не удалось. Может для Казахстана телеведущих как-то по особому одевают?