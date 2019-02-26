Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Московская Масленица»

Сергей Собянин пригласил жителей российской столицы на фестиваль «Московская Масленица». Соответствующие посты мэр города разместил на своих страницах в социальных сетях Twitter и «ВКонтакте».

Как написал Собянин, в течение первой декады марта горожане будут встречать весну с фестивалем «Московская масленица». С первого по десятое число включительно на 23 площадках, расположенных в разных районах Москвы, будут проходить фольклорные концерты, спектакли проекта «Золотая маска» в городе», бесплатные экскурсии. Не обойдется, конечно, и без гор вкуснейших блинов, отметил Сергей Собянин.

Фестиваль «Московская Масленица» входит в цикл уличных городских мероприятий «Московские сезоны». Согласно данным, озвученным столичной мэрией, в прошлом году фестиваль посетили 4,75 млн человек. Они в общей сложности купили порядка 250 тысяч блинов и стали гостями около 3 тысяч развлекательных мероприятий.

Программа «Московской масленицы – 2019» будет насыщенной. Так, на Тверской площади продемонстрируют удивительные кукольные спектакли, на Манежной площади можно будет наблюдать за бытом шумного масленичного городка, на улице Митинской - осваивать гончарное мастерство. Все развлечения на фестивале бесплатные.