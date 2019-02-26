Москву в конце недели ожидают снегопады и морозы

Зима пока не собирается уступать свои права весне: во второй половине недели на Москву обрушатся мощные снегопады, а в выходные в столицу придут январские морозы, предупредили синоптики.

«Сейчас высота снежного покрова в Москве составляет 28 сантиметров. Норма для февраля – 35 сантиметров. Сугробы сдулись, но скоро нас ждут хорошие обильные снегопады, так что сугробы вернутся», - рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик уточнил, что снегопады в Москве будут продолжаться в четверг, пятницу и субботу, а на выходных температура в столице снизится до -15-20 градусов, передает РИА Новости.