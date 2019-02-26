Концертный хор Санкт-Петербурга спел о ядерном уничтожении США

Российский сегмент Интернета обсуждает выступление концертного хора Санкт-Петербурга. 23 февраля в День защитника Отечества в Исаакиевском соборе они исполнили песню времен «холодной войны» о ядерном уничтожении США. Видео концерта выложил сам хор и это вызвало бурю негодования среди пользователей.

«На подводной лодочке с атомным моторчиком да с десятком бомбочек под сотню мегатонн пересек Атлантику и зову наводчика: „Наводи, говорю, — Петров, на город Вашингтон!“» —поется в песне. Также там есть фраза «ты прости, Америка, хорошая Америка, но пять сотен лет назад тебя открыли зря», - звучат слова в песне Андрея Козловского.

«Помнится, когда попы пытались отжать Исаакиевский собор, то все вышли против, был такой вдохновляющийся гражданский протест. А теперь туда пробрались ватники со своими блатными песенками про то, как они «могут повторить», про негров и радиоактивный пепел. Позорище. В культурной столице России, в самом ее сердце. Как все у нас испаскудилось», «Казалось, дно достигнуто. Но тут снизу постучал концертный хор Санкт-Петербурга», «Налицо один из синдромов псевдопатриотического угара. А ведь многие из них, думаю, бывали в США, видели таких же как мы людей, детей, стариков. Петь такое, да ещё и в храме», «Пропаганда массовых убийств! Лица, причастные к этому, должны немедленно предстать перед судом. Нас пытаются натравить друг на друга. Беглецов - преступник! Кто их в собор впустил? Как такое вообще возможно?», - и это только самые приличные из возмущенных комментариев людей.