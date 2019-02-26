Военный эксперт: Су-57 – большой прорыв для боевой авиации России

Военный эксперт, член Президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Михаил Макарук в рассказал, что истребитель пятого поколения Су-57 является первым образцом боевой авиации РФ.

"Среди имеющихся на вооружении и в разработке боевых машин Воздушно-космических сил РФ этот самолет является важным образцом для испытания и оснащения соответствующим вооружением. Бортовое оборудования и конструкция позволяют оснащать его новейшими образцами авиационного вооружения,"- отметил эксперт. Об этом сообщает ПолитЭксперт.

По его мнению, можно назвать разработку и строительство этого самолета технологическим прорывом.