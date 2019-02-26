В ответ на критику песни о ядерном ударе по США прозвучал мат

Художественный руководитель и главный дирижер концертного хора Санкт-Петербурга Владимир Беглецов ответил матом на просьбу журналистов прокомментировать песню об атомной бомбардировке США. Концертный хор Санкт-Петербурга спел об ядерном уничтожении США

Напомним, ранее в Сети распространилось видео концерта в Исаакиевском соборе, посвященного Дню защитника Отечества. На ней хор под управлением заслуженного артиста РФ Владимира Беглецова исполняет малоизвестную песню.

На вопрос корреспондента радиостанции "Говорит Москва", было ли исполнение композиции иронией, худрук и главный дирижер Беглецов вспомнил роман Бориса Пастернака и ответил матом (цитата изменена).

"[Бестолочи]! Я доктор Живаго не читал, но осуждаю...", - процитировал музыкант фразу, получившую широкую известность после того, как она прозвучала на заседании правления Союза писателей СССР.

Позже дирижер подтвердил, что хор воспринимал композицию, как шуточную, какой она и создавалась в 1980 году:"Не ищите политики. Зал аплодировал стоя. Никаких призывов нет и не было", - подчеркнул он.