В Минздраве объяснили причину массового отказа от прививок

Родители массово отказываются прививать детей из-за неосведомлённости о пользе вакцинации. Об этом заявила главный внештатный терапевт Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава Оксана Драпкина.

Так, главный терапевт рассказала, что большой упор нужно делать на людей в возрасте до 40 лет, ведь именно тогда и появляются факторы риска, сердечно-сосудистые и другие заболевания. Об этом сообщает NEWS.ru.