Кубань

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество 13+

Результаты господдержки

26 февраля 2019, 16:34 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Результаты господдержки

Зампредседателя аграрного комитета ЗСК Сергей Орленко по поручению спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко в рамках реализации краевого закона о семеноводстве посетил расположенный в Краснодаре Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко.

Сейчас в научно-исследовательском учреждении работает свыше 500 специалистов, среди которых академики РАН, доктора и кандидаты наук. Центр является крупнейшим банком зерна в стране. В нем до мелочей отлажена наставническая работа, постоянно осуществляется передача опыта от старшего поколения научных работников молодым.

В ходе визита Сергей Орленко провел рабочую встречу с руководством Национального центра зерна, вместе с ведущими сотрудниками осмотрел опытные образцы кукурузы и гороха. Семена пшеницы и ячменя кубанской селекции в настоящее время составляют почти 99 процентов от всего высеваемого на кубанских полях посадочного материала.

Если говорить об опытных полях на базе Национального центра, то на них ученым удалось получить поистине рекордный урожай пшеницы и тритикале – 150 центнеров с гектара при средней урожайности этих культур по краю в 64 центнера с гектара.

- Сегодня мы видим, что принятый кубанским парламентом закон о семеноводстве работает, его исполнение депутаты держат на постоянном контроле. Что касается семян отечественной селекции по таким культурам, как свекла и соя, то их процент должен быть таким же высоким, как по пшенице и ячменю. Об этом на совещаниях по вопросам АПК неоднократно говорил и спикер Законодательного Собрания Юрий Александрович Бурлачко, - подвел итог встречи Сергей Орленко.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ХС

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Результаты господдержки

Результаты господдержки 16:34

Зампредседателя аграрного комитета ЗСК Сергей Орленко по поручению спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко в рамках реализации краевого закона о семеноводстве посетил расположенный в Краснодаре Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко. >>
Господдержка аграриев должна быть эффективной

Господдержка аграриев должна быть эффективной 12:10

На планерном совещании под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко кубанские парламентарии обсудили эффективность освоения средств краевого бюджета, выделенных в рамках реализации региональной госпрограммы по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельхозпродукции. >>
Перспективы развития Брюховецкого района: есть точки роста

Перспективы развития Брюховецкого района: есть точки роста 25.02 19:17

В кубанском парламенте в рамках проведения традиционного «Дня муниципального образования» состоялась презентация Брюховецкого района. В формате «круглого стола» под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко депутаты и руководители муниципалитета проанализировали темпы социально-экономического развития района и выявили точки роста. >>
Руководители Кубани поздравили военнослужащих с 23 февраля

Руководители Кубани поздравили военнослужащих с 23 февраля 21.02 19:08

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества. >>
На базе поликлиники - онкоцентр

На базе поликлиники - онкоцентр 21.02 19:08

По поручению спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко в стенах Краснодарской городской поликлиники № 7 под руководством Николая Петропавловского состоялось совместное выездное заседание рабочей группы комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения и комитета по вопросам имущественных и земельных отношений. >>
За что борется «правящая элита» ТСЖ

За что борется «правящая элита» ТСЖ 21.02 09:04

Поводом обратить внимание на перекресток Тургенева и Гагарина в Краснодаре послужила публикация в одном из региональных вкладышей федерального издания. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Победа на самом верху

Победа на самом верху 21.02 09:04

Юристам краснодарской юридической компании «Золотое правило» удалось отстоять интересы доверителя в Верховном Суде РФ. >>
Сочинский «Голос»

Сочинский «Голос» 21.02 09:03

Юный певец из Сочи — девятилетний Ваня Кириченко стал участником первого этапа известного шоу «Голос». Он оказался в числе 120 счастливчиков, которые были отобраны на этап слепых прослушиваний. Всего на конкурс было подано более шестнадцати тысяч заявок, на кастинг приглашены восемьсот ребятишек из разных городов страны. >>
Флюгер приоритетов: застройщика закрыли в СИЗО и не дают выполнить обязательства

Флюгер приоритетов: застройщика закрыли в СИЗО и не дают выполнить обязательства 21.02 09:02

Житель Анапы Сергей Антипин уже пять месяцев находится в следственном изоляторе, потому что ему, несмотря на отсутствие состава преступления, вменяют кражу денег на строительство многоэтажного дома. Причем следственные действия проводить с ним не торопятся. >>
Конкретные достижения в социальной сфере

Конкретные достижения в социальной сфере 20.02 22:58

В кубанском парламенте по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко состоялось заседание комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения, на котором рассмотрены итоги выполнения в 2018 году профильных региональных государственных программ. Мероприятие провел председатель комитета Николай Петропавловский. >>
Семинар для руководителей муниципальных парламентов

Семинар для руководителей муниципальных парламентов 19.02 19:50

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко дал старт обучающему семинару по актуальным вопросам местного самоуправления для руководителей представительных органов муниципальных образований. Учеба организована Законодательным Собранием и проводится на базе Краснодарского регионального института агробизнеса. >>
Офицеров чествовали в кубанском парламенте

Офицеров чествовали в кубанском парламенте 19.02 19:49

В преддверии Дня защитника Отечества спикер ЗСК Юрий Бурлачко провел торжественный прием молодых офицеров воинских частей Кубани. >>

//Новости ADWILE

Создать защиту от паводков

Создать защиту от паводков 19.02 19:48

В кубанском парламенте на планерном совещании под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко депутаты вернулись к вопросу о состоянии гидротехнических сооружений (ГТС) в Краснодарском крае. >>
Новая дата в календаре

Новая дата в календаре 18.02 19:05

Глава Кубани Вениамин Кондратьев и председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко приняли участие в праздновании Дня животновода Краснодарского края, который отмечался в регионе впервые. >>
Подписано соглашение между ЗСК и Объединением работодателей Краснодарского края

Подписано соглашение между ЗСК и Объединением работодателей Краснодарского края 14.02 15:45

В рамках инвестиционного форума в Сочи заключено соглашение между Законодательным Собранием края и Ассоциацией «Объединение работодателей Краснодарского края». >>

//Новости МирТесен



Рубят под корень

Рубят под корень 14.02 08:47

На таких людях, как Александр Акимов из кубанской станицы Ленинградской, держится наша земля. Всего за шесть лет он с нуля создал садоводческое предприятие, которое во многом превосходит европейские аналоги. Об этом говорят признанные во всём мире авторитетные ученые-садоводы. >>
Многоликий фантом

Многоликий фантом 14.02 08:47

Всякое произведение имеет свою цену, если заключает в себе идею… Эти слова, одного из крупнейших мастеров эпохи Возрождения — Микеланджело Буонарроти являются девизом молодого краснодарского художника Артема Будко. >>
Как расходуются бюджетные деньги?

Как расходуются бюджетные деньги? 13.02 16:00

В Законодательном Собрании края по поручению спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко состоялось совместное заседание четырех комитетов, на котором депутаты и представители органов исполнительной власти края рассмотрели акты Контрольно-счетной палаты. >>
Депутаты обсудили реализацию краевой программы по развитию дорог

Депутаты обсудили реализацию краевой программы по развитию дорог 12.02 13:18

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел еженедельное планерное совещание. Участие в нем принял министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев. >>
Год активной работы

Год активной работы 11.02 09:56

Комитет Законодательного Собрания Краснодарского края по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями подвел итоги своей работы за 2018 год. >>
Спикеру ЗСК вручена государственная награда

Спикеру ЗСК вручена государственная награда 11.02 09:56

В рамках проходившего в Краснодаре Всероссийского форума по развитию городов спикеру кубанского парламента Юрию Бурлачко была вручена государственная награда. >>

//Новости партнеров

Развивать инфраструктуру

Развивать инфраструктуру 07.02 15:42

В комитете по вопросам строительства и ЖКХ состоялось совещание, на котором парламентарии и представители профильных ведомств обсудили строительство объектов госсобственности Краснодарского края в сфере водоснабжения. >>
Госпрограммы для развития спорта

Госпрограммы для развития спорта 07.02 15:26

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с министром спорта Краснодарского края Андреем Марковым. >>
Как получить землю многодетной семье?

Как получить землю многодетной семье? 07.02 15:26

В краевом парламенте по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко состоялся «круглый стол» по вопросу внесения изменений в Закон Краснодарского края «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности». >>

//Новости СМИ2

Грамотная политика для развития туризма

Грамотная политика для развития туризма 07.02 15:26

В поселке Витязево в открытии XXVI Международной туристской выставки «Анапа – самое яркое солнце России» принял заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Сергей Орлов. >>
Обсудили проблемы обманутых дольщиков

Обсудили проблемы обманутых дольщиков 07.02 15:26

Комитет ЗСК по вопросам строительства и ЖКХ под руководством Владимира Лыбанева провел совещание, на котором депутаты, члены экспертно-консультативного совета и представители органов исполнительной власти обсудили положение дел в сфере долевого строительства на территории Краснодарского края и реализацию регионального закона о дополнительных мерах поддержки обманутых дольщиков. >>
Приоритетные цели людей в погонах

Приоритетные цели людей в погонах 07.02 15:25

Комитет ЗСК по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодёжи и делам казачества подвёл итоги работы в 2018 году. >>

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Три самые вредные для человеческого здоровья каши назвали диетологи
2

Рейтинг самых вредных каш обнародовали диетологи
3

Список самых полезных для здоровья человека каш появился в сети
4

Пять продуктов, которые не рекомендуется есть на завтрак
5

Диетолог предупреждает об опасных свойствах фруктов

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры