Результаты господдержки

Зампредседателя аграрного комитета ЗСК Сергей Орленко по поручению спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко в рамках реализации краевого закона о семеноводстве посетил расположенный в Краснодаре Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко.

Сейчас в научно-исследовательском учреждении работает свыше 500 специалистов, среди которых академики РАН, доктора и кандидаты наук. Центр является крупнейшим банком зерна в стране. В нем до мелочей отлажена наставническая работа, постоянно осуществляется передача опыта от старшего поколения научных работников молодым.

В ходе визита Сергей Орленко провел рабочую встречу с руководством Национального центра зерна, вместе с ведущими сотрудниками осмотрел опытные образцы кукурузы и гороха. Семена пшеницы и ячменя кубанской селекции в настоящее время составляют почти 99 процентов от всего высеваемого на кубанских полях посадочного материала.

Если говорить об опытных полях на базе Национального центра, то на них ученым удалось получить поистине рекордный урожай пшеницы и тритикале – 150 центнеров с гектара при средней урожайности этих культур по краю в 64 центнера с гектара.

- Сегодня мы видим, что принятый кубанским парламентом закон о семеноводстве работает, его исполнение депутаты держат на постоянном контроле. Что касается семян отечественной селекции по таким культурам, как свекла и соя, то их процент должен быть таким же высоким, как по пшенице и ячменю. Об этом на совещаниях по вопросам АПК неоднократно говорил и спикер Законодательного Собрания Юрий Александрович Бурлачко, - подвел итог встречи Сергей Орленко.