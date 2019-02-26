В ночной аварии на крымской трассе погибли двое несовершеннолетних автоугонщика

В ночной аварии в Красногвардейском районе погибло двое несовершеннолетних, еще один пострадал. Водитель, не справившись с управлением, въехал в дерево, пишут «Аргументы недели-Крым».

О происшествии в полицию сообщили вчера, 25 февраля около 21:00, пишет пресс-служба крымского главка МВД. По их данным все случилось на 42-м километре трассы Орловское – Красногвардейское. На момент происшествия в салоне автомобиля «ВАЗ» находилось три человека. Водитель и один пассажир погибли на месте, а второй с разными травмами госпитализирован.

Согласно имеющейся информации, автомобилист не выбрал безопасную скорость движения, потерял управление и, съехав с дороги, врезался в дерево. Выяснилось, что машина ранее была угнана у жителя Джанкойского района. Правоохранители проводят проверку по факту ДТП, планируется ряд экспертиз.

Пользователи соцсетей и очевидцы рассказывают, что парни ехали на авто ВАЗ 2110 и отвлеклись на стоящую на обочине треногу. Сама авария произошла близ села Новоэстония. Погибшим было 17 и 18 лет, все трое – местные, пишут в комментариях под записью. Некоторые пишут, что ребята были нетрезвыми, а машину угнали, избив владельца, и даже сбили человека на дороге.