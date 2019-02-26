Собянин рассказал о будущем уникальном перинатальном центре при ГКБ №67

В текущем году в Москве будет введен в эксплуатацию перинатальный центр при городской клинической больнице №67 им. Л. Ворохобова (ГКБ №67). Такое заявление сегодня сделал столичный мэр Сергей Собянин.

Во вторник, 26 января, градоначальник проинспектировал работу по строительству центра. Собянин отметил, что медицинское учреждение является крупнейшим в Москве и одним из крупнейших в стране.

«Помимо того, что он будет оказывать огромные объемы помощи при родах, этот центр будет еще и центром повышения квалификации для врачей в области материнства и детства», - сказал мэр.

Ввод учреждения, обеспеченного новейшим оборудованием, самым серьезным образом изменит ситуацию в системе родовспоможения Москвы, добавил Сергей Собянин.

Главный врач ГКБ №67 Андрей Шкода, в свою очередь, проинформировал журналистов о том, что на данный момент центр готов на 75%.

Уникальный перинатальный центр возводится на месте здания родильного дома, построенного в середине XX столетия. Роддом было решено снести, так как от не отвечал современным требованиям оказания акушерской помощи.