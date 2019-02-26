В ближайшие дни из порта Крыма в Сирию отправится сборный груз предприятий

Со дня на день из крымских портов будет отправлен товар в Сирийскую Арабскую Республику, сообщил глава Крыма Сергей АКСЕНОВ, выступая с годовым отчетом, пишут «Аргументы недели-Крым».

Он уточнил, что все это происходит в рамках соглашений, достигнутых во время визита крымской делегации в Сирию.

«Завершена регистрация Крымско-сирийского торгового дома. Формируется уставный фонд предприятия. В ближайшие дни в САР отправится сборный груз крымских предприятий», - сказал премьер-министр.

В список отправляемых товаров войдет сода для производства стекла и посуды, трубы, электроинструменты, сварочное оборудование, посуда, продукты питания, комбикорма и удобрения. Продолжается поставка в Сирию пшеницы и муки.

При расчете между Россией и Сирией по контрактам Крымско-сирийского торгового дома будет использоваться российский рубль.

Между тем, обратная загрузка судов пока под вопросом. По словам АКСЕНОВА, сейчас Крым больше экспортирует в САР, чем импортирует.