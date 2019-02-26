В ближайшие дни из порта Крыма в Сирию отправится сборный груз предприятий
26 февраля 2019, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]
Со дня на день из крымских портов будет отправлен товар в Сирийскую Арабскую Республику, сообщил глава Крыма Сергей АКСЕНОВ, выступая с годовым отчетом, пишут «Аргументы недели-Крым».
Он уточнил, что все это происходит в рамках соглашений, достигнутых во время визита крымской делегации в Сирию.
«Завершена регистрация Крымско-сирийского торгового дома. Формируется уставный фонд предприятия. В ближайшие дни в САР отправится сборный груз крымских предприятий», - сказал премьер-министр.
В список отправляемых товаров войдет сода для производства стекла и посуды, трубы, электроинструменты, сварочное оборудование, посуда, продукты питания, комбикорма и удобрения. Продолжается поставка в Сирию пшеницы и муки.
При расчете между Россией и Сирией по контрактам Крымско-сирийского торгового дома будет использоваться российский рубль.
Между тем, обратная загрузка судов пока под вопросом. По словам АКСЕНОВА, сейчас Крым больше экспортирует в САР, чем импортирует.