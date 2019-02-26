В Балтийское море вошел эсминец ВМС США с крылатыми ракетами

Во вторник, 26 февраля, в акваторию Балтийского моря вошел эскадренный миноносец ВМС США Gravely (DDG-107). В настоящее время эсминец движется вдоль побережья Германии.

Ракетный эсминец ВМС США Gravely (DDG-107) вошел в Балтийское море через пролив Большой Бельт. Это уже второй в течение 2019 года визит американского корабля в акваторию Балтийского моря.

Gravely (DDG-107) оснащен крылатыми ракетами «Томагавк» дальностью до 1600 километров. Корабль способен нести до 56 ракет. Он является флагманом Первой постоянной военно-морской группы НАТО, сообщает «Звезда».