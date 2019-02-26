Высокие технологии способны покончить с нераскрытыми преступлениями

Благодаря высоким технологиями стало возможно раскрывать преступления, которые были совершены десятки лет назад. Современные технические средства помогают следователям обнаружить следы и различные улики, которые не смогли заметить криминалисты в прошлом.



Глава ключевого отдела СК России – криминалистического центра – генерал-майор юстиции Зигмунд Ложис поделился интересной информацией о том, как современным шерлокам холмсам удается расследовать дела, признанные в прошлом безнадежными «глухарями».



Ложис рассказал, что с помощью исследований образцов ДНК можно найти людей даже спустя 10 и даже 20 лет. Это не раз помогало раскрыть личности виновных в убийствах и изнасилованиях преступников. Благодаря специальным программам, улучшающим качество видеоматериалов можно распознать лица людей и установить виновных.



По мнению Ложиса, полиция обязана раскрывать преступления, совершенные в любое время в прошлом, только так можно обеспечивать самый важный правовой принцип – неотвратимость наказания. Нераскрытые преступления становятся причинами новых преступных посягательств. Недавно были приговорены к тюремному заключению в Вологодской области преступники, которые были причастны к убийству и мошенничеству 20 лет назад.



Генерал-майор подчеркнул, что статистика по раскрытию преступлений прошлых лет весьма обширна и не ограничивается единичными делами. Только в прошлом году было доведено до суда 5233 преступления. А общее число расследований прошлых дел, проведенных СК с момента основания, превысило 70 тысяч.



