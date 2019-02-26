Шеф-повар: Россия пока не готова принимать гастрономических туристов

Ассоциацией гастрономического туризма было направлено письмо главе Минэкономразвития РФ Максиму Орешкину с предложением внести гастрономический туризм в список приоритетных в разрабатываемой федеральной целевой программе развития туризма в России. Об этом передает РИА Новости.

Шеф-повар Алексей Зимин отметил, что Россия пока не готова принимать гастрономических туристов, сообщает НСН.

«У нас национальная кухня еще не настолько развитая, чтобы это можно было продать миллиарду китайцев. Но если сделать ее приоритетным направлением, то как показала практика того же импортозамещения, многое за годы начинает меняться. Год, два или три для гастрономии в традиционном смысле, это очень мало, но изменения продуктовые, потребительские, в общем, сильно заметны. При имеющихся возможностях, в южных областях или, например, в Сибири, за счет экзотики уже можно что-то сделать», — рассказал он.