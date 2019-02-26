Врач: В России психиатров достаточно

Эксперты выяснили, сколько психиатров приходится на 100 тысяч человек в какой-либо стране, как передает The Spectator Index. Так, в России таких специалистов 11, а в Нидерландах на 100 тысяч граждан приходится 20 психиатров.

Врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович считает, что в России более чем достаточно психиатров, пишет НСН.

«В России все идеально. То, что наша страна где-то посередине, наверное, это хорошо. Все желающие могут психиатрическую помощь получить, а лишние специалисты не нужны, так как это приведет к какой-то конкуренции. Мы в этом смысле универсальны», - заявил он.